Noida News: सीबीएसई नेशनल ताइक्वांडो में नोएडा को पहला पदक

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नोएडा (संवाद)। पानीपत में चल रही सीबीएसई राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में नोएडा की मिशिका सिंह ने कांस्य पदक जीतकर जिले को पहला पदक दिलाया। उन्होंने अंडर-14 के 24 किलोग्राम भार वर्ग में तीन मुकाबले जीतकर यह उपलब्धि हासिल की। मिशिका ने बिजनौर में 22 से 25 अगस्त तक हुई सीबीएसई ताइक्वांडो जोनल प्रतियोगिता में रजत पदक जीता था। इसके बाद उनका चयन राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए हुआ। सेक्टर-143 निवासी मिशिका सेक्टर-126 स्थित लोटस वैली इंटरनेशनल स्कूल में कक्षा छह की छात्रा हैं। वह कोच मनोज तिवारी के मार्गदर्शन में ताइक्वांडो का प्रशिक्षण ले रही हैं।



-अंडर-14 के 24 किलोग्राम भार वर्ग में मिशिका सिंह ने जीता कांस्य