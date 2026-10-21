Noida News: नोएडा में 30 अक्तूबर से सजेगा शूटिंग चैंपियनशिप का मंच

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संवाद न्यूज एजेंसीग्रेटर नोएडा। नोएडा में युवा निशानेबाजों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलने जा रहा है। सेक्टर-73 स्थित आरआईएसई स्पोर्ट्स स्कूल के इंडोर स्टेडियम में 30 अक्तूबर से चार नवंबर तक दूसरी शूटिंग गुरु चैंपियनशिप-2026 का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश समेत करीब पांच राज्यों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। बालक और बालिका वर्ग के नन्हे निशानेबाज एयर राइफल और एयर पिस्टल की विभिन्न स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे।आयोजनकर्ता संगीता सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता का उद्देश्य कम उम्र के खिलाड़ियों को निशानेबाजी के लिए बेहतर मंच उपलब्ध कराना और उनकी प्रतिभा को प्रोत्साहित करना है। चैंपियनशिप में अंडर-10 और अंडर-12 आयु वर्ग के खिलाड़ी भाग लेंगे। इन वर्गों में सिटिंग पोजिशन में निशानेबाजी की स्पर्धाएं होंगी। वहीं, अंडर-12 वर्ग में स्टैंडिंग पोजिशन में भी मुकाबले आयोजित किए जाएंगे।