बाहर चल रही जहरीली हवा: गौतमबुद्ध नगर के स्कूलों में हाइब्रिड पढ़ाई के निर्देश, जानें इसका क्या मलतब?

हाइब्रिड का मतलब क्या होता है?

स्कूलों में हाइब्रिड मोड का अर्थ है कि पढ़ाई ऑनलाइन और ऑफलाइन (शारीरिक रूप से स्कूल आना) दोनों माध्यमों से एक साथ कराई जाएगी। इस व्यवस्था के तहत बच्चों के पास यह विकल्प होगा कि वे चाहें तो स्कूल जाकर क्लास अटेंड करें, या फिर घर पर रहकर ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई करें। यह पूरी तरह से माता-पिता या अभिभावकों पर निर्भर करता है कि वे अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं या नहीं।