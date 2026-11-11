Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   noida schools hybrid classes grap 3 pollution class 5

बाहर चल रही जहरीली हवा: गौतमबुद्ध नगर के स्कूलों में हाइब्रिड पढ़ाई के निर्देश, जानें इसका क्या मलतब?

Wed, 11 Nov 2026 05:42 PM IST
विकास कुमार माई सिटी रिपोर्टर, ग्रेटर नोएडा।
माई सिटी रिपोर्टर, ग्रेटर नोएडा। Published by: विकास कुमार Updated Wed, 11 Nov 2026 05:42 PM IST
सार

यह निर्देश वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की ओर से छह नवंबर को जारी आदेश के बाद दिए गए हैं। आयोग ने दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर में कक्षा पांच तक के बच्चों के लिए हाइब्रिड मोड में पढ़ाई का प्रावधान किया है।

विज्ञापन
noida schools hybrid classes grap 3 pollution class 5
हाइब्रिड मोड पर चलेंगे पांचवीं तक के स्कूल - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप)-3 लागू होने के बाद गौतमबुद्ध नगर के स्कूलों के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं। जिले में कक्षा पांच तक के विद्यार्थियों की पढ़ाई अब हाइब्रिड मोड में कराई जाएगी। इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से कक्षाएं संचालित होंगी। हालांकि, ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध होने पर ही इसे लागू किया जाएगा।

विज्ञापन

 

Trending Videos

तत्काल प्रभाव से निर्देश 
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पंवार ने बताया कि जिले के सभी परिषदीय, सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रधानाचार्यों व प्रबंधकों को तत्काल प्रभाव से कक्षा पांच तक के विद्यार्थियों के लिए हाइब्रिड मोड में शिक्षण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

गौतमबुद्धनगर के अलावा एनसीआर के अन्य शहर कौन से?
यह निर्देश वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की ओर से छह नवंबर को जारी आदेश के बाद दिए गए हैं। आयोग ने दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर में कक्षा पांच तक के बच्चों के लिए हाइब्रिड मोड में पढ़ाई का प्रावधान किया है।

विज्ञापन

क्या कक्षा 5 तक के बच्चों को स्कूल जाना जरूरी है?
बीएसए ने सभी स्कूलों को आदेश का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। इसमें लापरवाही या आदेश की अवहेलना करने वाले विद्यालयों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। प्रदूषण के बीच छोटे बच्चों को राहत देने और उनकी पढ़ाई जारी रखने के उद्देश्य से यह व्यवस्था लागू की गई है।

हाइब्रिड का मतलब क्या होता है?
स्कूलों में हाइब्रिड मोड का अर्थ है कि पढ़ाई ऑनलाइन और ऑफलाइन (शारीरिक रूप से स्कूल आना) दोनों माध्यमों से एक साथ कराई जाएगी। इस व्यवस्था के तहत बच्चों के पास यह विकल्प होगा कि वे चाहें तो स्कूल जाकर क्लास अटेंड करें, या फिर घर पर रहकर ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई करें। यह पूरी तरह से माता-पिता या अभिभावकों पर निर्भर करता है कि वे अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं या नहीं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed