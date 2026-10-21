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Noida News: विद्यार्थियों ने जरूरतमंद बच्चों संग बांटी खुशियां

Wed, 21 Oct 2026 08:37 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 08:37 PM IST
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Noida players runners-up in Basketball Cup
नोएडा। सेक्टर-49 स्थित द एसडी विद्या स्कूल के विद्यार्थियों ने चैलेंजर्स की पाठशाला का दौरा कर जरूरतमंद बच्चों के साथ समय बिताया। इस दौरान विद्यार्थियों ने बच्चों के साथ खुशियां साझा कीं और अपनत्व का एहसास कराया। कार्यक्रम के तहत स्कूल की ओर से दान अभियान चलाया गया। विद्यार्थियों ने दीये बनाने की गतिविधि में भाग लिया और बच्चों के साथ नृत्य व मनोरंजक गतिविधियों का आनंद लिया। इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों में सहानुभूति, दया, समावेशिता और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करना था। स्कूल प्रबंधन के अनुसार, ऐसी गतिविधियां विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सहायक होती हैं। ब्यूरो
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