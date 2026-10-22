Noida News: नवंबर से हर छह मिनट में मिलेगी नोएडा मेट्रो

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माई सिटी रिपोर्टरनोएडा। नोएडा-ग्रेटर नोएडा के बीच मेट्रो से सफर करने वाले यात्रियों को नवंबर से राहत मिल सकती है। नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (एनएमआरसी) व्यस्त समय में मेट्रो के संचालन का अंतराल साढ़े सात मिनट से घटाकर छह मिनट करने की तैयारी कर रहा है। इससे यात्रियों को मेट्रो के लिए कम इंतजार करना पड़ेगा। यह व्यवस्था एक नवंबर से लागू किए जाने की संभावना है। मेट्रो प्रबंधन शनिवार और रविवार को भी मेट्रो के अंतराल में बदलाव करने और रात में संचालन का समय बढ़ाने पर विचार कर रहा है।एनएमआरसी के कार्यकारी निदेशक क्रांति शेखर सिंह ने बताया कि नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो में हर साल यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। खासकर सुबह और शाम के व्यस्त समय में भीड़ बढ़ने के कारण मेट्रो की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की योजना बनाई जा रही है। फिलहाल पीक ऑवर में साढ़े सात मिनट के अंतराल पर मेट्रो उपलब्ध होती है। इसे घटाकर छह मिनट करने की तैयारी है। यह व्यवस्था सोमवार से शुक्रवार तक लागू करने की योजना है।13 मेट्रो का हो रहा संचालनवर्तमान में नोएडा-ग्रेटर नोएडा रूट पर 13 मेट्रो संचालित हो रही हैं, जबकि एक अतिरिक्त मेट्रो आरक्षित रखी जाती है। एनएमआरसी के अनुसार, इन मेट्रो में कुल 1,322 यात्रियों के सफर करने की क्षमता बताई गई है।शनिवार-रविवार को भी घट सकता है अंतरालएनएमआरसी सप्ताहांत में भी मेट्रो के संचालन के समय में बदलाव करने पर विचार कर रहा है। फिलहाल शनिवार को मेट्रो करीब 10 मिनट और रविवार को 15 मिनट के अंतराल पर उपलब्ध होती है। इन अंतरालों को घटाने की संभावनाओं पर मंथन किया जा रहा है।रात 11:25 बजे तक संचालन बढ़ाने पर मंथनमेट्रो यात्रियों की ओर से रात में संचालन का समय बढ़ाने की मांग भी की जा रही है। फिलहाल एनएमआरसी की मेट्रो सेवा रात 10 बजे तक संचालित होती है। ऐसे में देर से निकलने वाले यात्रियों को परेशानी होती है। यात्रियों की इस समस्या को देखते हुए एनएमआरसी संचालन का समय रात 11:25 बजे तक बढ़ाने के विकल्प पर विचार कर रहा है। हालांकि, इस संबंध में अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।