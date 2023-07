Yamuna Flood: नोएडा के सेक्टर 135 में बुरा हाल, घूमकर जा रहे अधिकारी, बाढ़ में फंसी करीब 500 गाय

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिसे के नोएडा और ग्रेटर नोएडा जैसे शहरों के कई इलाकों में यमुना का पानी घुस गया है। जिसकी वजह से हालात खराब है। इसी बीच एक महिला ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। महिला का दावा है कि बाढ़ का पानी घुसने के बाद अधिकारी सिर्फ दौरा करने के लिए आए, मदद के लिए नहीं आए। राहत बचाव का कोई काम नहीं किया गया। ट्वीट किए गए वीडियो के साथ लिखा है कि नोएडा के सेक्टर 135 में 500 से अधिक गायें बाढ़ के पानी में फंस गई हैं, उन्हें तुरंत बचाने की जरूरत है।

@CMOfficeUP @CeoNoida @noidapolice Sector 135, Noida, on spot feedback is over 500 cows stuck in flood water, needs immediate rescue. @AmarUjalaNews @JagranNews @ZeeNews @timesofindia @ABPNews @indiatvnews pic.twitter.com/mBwjgk1beW