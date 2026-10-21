फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Noida Authority board meeting postponed

Noida News: नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक आगे बढ़ी

Wed, 21 Oct 2026 09:32 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 09:32 PM IST
विज्ञापन
Noida Authority board meeting postponed
नोएडा। नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक की संभावित तारीख 23 अक्तूबर से आगे बढ़ गई है। मंगलवार को कई दिन बाद प्राधिकरण दफ्तर खुलने पर बोर्ड बैठक की तैयारी पूरी नहीं हो पाने के चलते आगे बढ़ाने का निर्णय आधिकारिक स्तर पर लिया गया। अब नई तारीख 27 अक्तूबर प्रस्तावित हुई है। अधिकारियों ने कहा कि इसी महीने के आखिर तक में बोर्ड बैठक होनी है। बैठक एजेंडा के लिए अलग-अलग विभागों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। एसीईओ पुष्पराज सिंह ने बताया कि जल्द ही तारीख तय होगी। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed