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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। जिला बार एसोसिएशन के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बुधवार और बृहस्पतिवार को नामांकन की प्रक्रिया पूरी की गई। कुल पांच पदों पर नौ लोगों ने आवेदन किया है। सहसचिव पद पर एक नामांकन और बाकी चार पदों पर दो-दो अधिवक्ताओं ने नामांकन किया है। शुक्रवार को चुनाव अधिकारी कार्यालय में नामांकन पत्रों की जांच होगी। चुनाव अधिकारी ने बताया कि अध्यक्ष पद पर विनोद भाटी और गौरव नागर ने नामांकन किया है। उपाध्यक्ष पद पर प्रीता कुमारी और धर्मवीर सिंह, सचिव पद पर राकेश कुमार शर्मा व भीम सिंह और कोषाध्यक्ष पद पर सत्यदेव भाटी व राहुल राठौर ने नामांकन किया है। वहीं सहसचिव पद पर केवल नेहा चौहान ने नामांकन किया है। ऐसे में उनका सहसचिव बनना तय है।