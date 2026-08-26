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Noida News: नेक्स्ट लेवल बॉयज ने जीता मैच

Wed, 26 Aug 2026 09:07 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 09:07 PM IST
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Next Level Boys won the match
नोएडा (संवाद)। सेक्टर-113 स्थित स्टार क्रिकेट मैदान ए डिविजन में यूएसए स्टाफिंग प्रिमियर लीग सीजन 2 का लीग मैच खेला गया। इस लीग मैच में नेक्स्ट लेवल बॉयज टीम ने बेहतर गेंदबाजी करते हुए लीग मैच में जीत दर्जी की। पहले बल्लेबाजी करने उतरी नेक्स्ट लेवल बॉयज टीम ने 20 ओवर में चार विकेट के नुकसान पर 236 रन बनाया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी नाइट राइडर्स टीम 20 ओवर में नौ विकेट के नुकसान पर 215 रन ही बना सकी और नेक्स्ट लेवल बॉयज टीम ने 21 रन से मैच में जीत दर्ज की। नाबाद 83 रन बनाकर हसन अली मैन ऑफ द मैच रहे। वहीं तीन विकेट गिराकर निशांत शर्मा बेस्ट बॉलर रहे।
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