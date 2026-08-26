Noida News: बाइक सवार बदमाशों ने मोबाइल छीन बैंक खाते से उड़ाए 93 हजार रुपये
नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 09:11 PM IST
Updated Wed, 26 Aug 2026 09:11 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
नोएडा। शहर में घटी दो घटनाओं में बाइक सवार बदमाश राह चलते दो लोगों से मोबाइल छीनकर फरार हो गए। सेक्टर-63 इलाके में हुई वारदात में बदमाशों ने मोबाइल के जरिए पीड़ित के बैंक खाते से 93 हजार 500 रुपये निकाल लिए। वहीं, दूसरी घटना सेक्टर-59 मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर एक के पास हुई, जहां बाइक सवार दो लोगों ने एक युवक के हाथ से मोबाइल झपट लिया। दोनों मामलों में संबंधित थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है।
सेक्टर-63 थाना क्षेत्र में दिल्ली के संगम विहार निवासी अनवर अली ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह सेक्टर-63 स्थित ई-102 में सिलाई का काम करते हैं। 14 अगस्त की सुबह जब वह ए-ब्लॉक की लाल बत्ती के पास पहुंचे, तभी पीछे से आए दो बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने उनका मोबाइल फोन छीन लिया। पीड़ित अनवर का कहना है कि उस फोन में मौजूद सिम कार्ड उनके बैंक खाते से लिंक था। बदमाशों ने मोबाइल का दुरुपयोग करते हुए उनके बैंक अकाउंट से 93,500 रुपये ट्रांसफर कर लिए।
सेक्टर-58 थाना क्षेत्र में मेट्रो स्टेशन सेक्टर-59 के पास मोबाइल झपटमारी की गई। गाजियाबाद के विजय नगर निवासी विनय उपाध्याय ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 19 अगस्त की रात मेट्रो स्टेशन सेक्टर-59 के गेट नंबर 1 के पास से दो बाइक सवार युवकों ने झपट्टा मारकर उनके हाथ से मोबाइल छीन लिया। एसीपी दीक्षा सिंह ने बताया कि दोनों मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
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नोएडा। शहर में घटी दो घटनाओं में बाइक सवार बदमाश राह चलते दो लोगों से मोबाइल छीनकर फरार हो गए। सेक्टर-63 इलाके में हुई वारदात में बदमाशों ने मोबाइल के जरिए पीड़ित के बैंक खाते से 93 हजार 500 रुपये निकाल लिए। वहीं, दूसरी घटना सेक्टर-59 मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर एक के पास हुई, जहां बाइक सवार दो लोगों ने एक युवक के हाथ से मोबाइल झपट लिया। दोनों मामलों में संबंधित थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है।
सेक्टर-63 थाना क्षेत्र में दिल्ली के संगम विहार निवासी अनवर अली ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह सेक्टर-63 स्थित ई-102 में सिलाई का काम करते हैं। 14 अगस्त की सुबह जब वह ए-ब्लॉक की लाल बत्ती के पास पहुंचे, तभी पीछे से आए दो बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने उनका मोबाइल फोन छीन लिया। पीड़ित अनवर का कहना है कि उस फोन में मौजूद सिम कार्ड उनके बैंक खाते से लिंक था। बदमाशों ने मोबाइल का दुरुपयोग करते हुए उनके बैंक अकाउंट से 93,500 रुपये ट्रांसफर कर लिए।
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सेक्टर-58 थाना क्षेत्र में मेट्रो स्टेशन सेक्टर-59 के पास मोबाइल झपटमारी की गई। गाजियाबाद के विजय नगर निवासी विनय उपाध्याय ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 19 अगस्त की रात मेट्रो स्टेशन सेक्टर-59 के गेट नंबर 1 के पास से दो बाइक सवार युवकों ने झपट्टा मारकर उनके हाथ से मोबाइल छीन लिया। एसीपी दीक्षा सिंह ने बताया कि दोनों मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
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