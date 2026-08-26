Noida News: थंडर लायंस ने जीता मुकाबला
नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 09:08 PM IST
Updated Wed, 26 Aug 2026 09:08 PM IST
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नोएडा(संवाद)। सेक्टर-115 स्थित राइजिंग क्रिकेटर्स क्लब में मंगलवार रात को एनआरसीसी आफ्टर ऑफिस लीग सीजन-1 का लीग मैच हुआ। थंडर लायंस ने मुकाबला 74 रनों से जीता। पहले बल्लेबाजी करते हुए थंडर लायंस ने 9 विकेट के नुकसान पर 154 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए स्मैश क्रिकेट क्लब 80 रन पर ऑल आउट हो गई। थंडर लायंस के सत्यम रावत 38 रन बनाकर बेस्ट बैटर बने। वहीं प्रकाश 4 विकेट गिराकर बेस्ट बॉलर रहे।
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