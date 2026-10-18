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Noida News: लोटस सोसाइटी की नई आरडब्ल्यूए ने संभाला पदभार

Sun, 18 Oct 2026 07:46 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 07:46 PM IST
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New RWA of Lotus Society takes charge
ग्रेटर नोएडा के सेक्टर ओमीक्रॉन-3 स्थित लोटस सोसाइटी की नव नियुक्त आरडब्ल्यूए के साथ दादरी विधा
फोटो-
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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। सेक्टर ओमिक्रॉन-3 स्थित लोटस सोसाइटी में आरडब्ल्यूए की नई कार्यकारिणी का पदभार ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि दादरी विधायक तेजपाल नागर ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों और सदस्यों को प्रमाणपत्र देकर शुभकामनाएं दीं। इस दौरान ऊषा शर्मा, राजीव कुमार, सोमबीर सिंह, सीमा पंडिता काव और रविशंकर सिंह सहित 11 सदस्यों को प्रमाणपत्र दिए गए। विधायक ने कहा कि सोसाइटी के विकास और निवासियों की समस्याओं के समाधान के लिए सभी को मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने आरडब्ल्यूए में महिलाओं की भागीदारी को भी महत्वपूर्ण बताया। कार्यक्रम में नई और पुरानी आरडब्ल्यूए के सदस्य तथा चुनाव समिति के प्रतिनिधि मौजूद रहे। सोसाइटी के सदस्यों ने विधायक का माला पहनाकर स्वागत किया और नई कार्यकारिणी की ओर से उन्हें स्मृति चिह्न भेंट किया गया।
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