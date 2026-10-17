ग्रेटर नोएडा कांड में नए खुलासे: आठ साल पहले पति, फिर देवर और उसका परिवार खत्म; मृतक की भाभी नीरज के आरोप

ग्रेटर नोएडा के नगला पदम सिंह गांव में शनिवार की सुबह नन्ही देवी और चंद्रवती पर दुखों का पहाड़ गिर पड़ा। घर का दरवाजा खुला तो अंदर का मंजर देख हर किसी का कलेजा कांप उठा। एक साथ बेटी ललिता (35), दामाद महेश (37) और तीन मासूम नाती-नातिनों (लड्डू, मिष्टी और प्रियांश) की बेजान देह पड़ी थी। अपनी आंखों के सामने पूरे भरे-पूरे परिवार को बेजान पड़ा देख नन्ही देवी का सब्र टूट गया और वह दहाड़ मारकर फूट-फूटकर रो पड़ीं। उन्हें सांत्वना देती हुईं औरतें रोते हुए कह रहीं थीं। हे ईश्वर यह क्या हो गया...अचानक दर्द का पहाड़ टूट पड़ा। तूने थोड़ी-सी भी रहम नहीं खाई। दूसरी ओर चंद्रवती अपने बेटे, बहू और पोता-पोती का शव जब घर में देखा, तो उनके चेहरों का रंग कुछ पल के लिए उड़ गया। शव को देखकर बेसुध होकर वह अपने खटिया पर ही गिर गईं। उनसे कुछ बोला नहीं जा रहा था। उनका शरीर कांप रहा था।

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