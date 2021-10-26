Noida News: आर्थिक गतिविधियों का गलियारा भी बनेगा नया मेट्रो रूट

मौजूदा एक्वा लाइन से अधिक यात्री मिलने का अनुमान2 लाख यात्रियों के पहले दिन से मिलने का अनुमानमाई सिटी रिपोर्टरनोएडा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट का नया मेट्रो रूट आवागमन के साथ आर्थिक गतिविधियों को भी गति देगा। डीपीआर में रोजगार, कारोबार, शिक्षा और यातायात की जरूरतों को ध्यान में रखा गया है। इस कॉरिडोर के आसपास कई बड़े मॉल, आईटी कंपनियों के कार्यालय, अस्पताल और शिक्षण संस्थान हैं। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में गौड़ सिटी मॉल और एच एंड एस मॉल, ग्रेटर नोएडा सेक्टर-4 में ब्लू सफायर मॉल और गोल्डन आई के व्यावसायिक परिसर हैं। नोएडा के सेक्टर-73 में एंथुरियम मॉल, सेक्टर-75 में स्पेक्ट्रम मॉल और सेक्टर-51 में प्रस्तावित आइकिया शॉपिंग सेंटर भी प्रमुख व्यावसायिक केंद्र हैं। इसके अलावा सेक्टर-60 में टेक महिंद्रा और टीसीएल टेक के कार्यालय, सेक्टर-73 में तेल उद्योग विकास बोर्ड और सेक्टर-122 में दिल्ली पब्लिक स्कूल स्थित है। सेक्टर-50, 51, 62 और 70 के आसपास कई बड़े निजी अस्पताल भी हैं।पहले दिन से दो लाख यात्रियों का अनुमानग्रेनो वेस्ट की 100 से अधिक आवासीय सोसाइटियों और आसपास के गांवों में करीब 10 लाख की आबादी रहती है। यहां बड़ी संख्या में नौकरीपेशा परिवार नोएडा, दिल्ली, गुरुग्राम और गाजियाबाद आते-जाते हैं। फिलहाल सार्वजनिक परिवहन के सीमित विकल्पों के कारण लोगों को ऑटो, कैब और निजी वाहनों पर निर्भर रहना पड़ता है। जाम और महंगे किराये से भी उन्हें परेशानी होती है। एनएमआरसी के सर्वे के अनुसार, मेट्रो संचालन शुरू होने के पहले दिन से इस रूट पर करीब दो लाख यात्रियों के मिलने का अनुमान है। यह संख्या मौजूदा एक्वा लाइन की औसत दैनिक यात्री संख्या से अधिक है, जो फिलहाल एक लाख से कम बताई जा रही है। नए रूट से ब्लू लाइन और एक्वा लाइन को भी यात्री मिलेंगे। इससे मेट्रो नेटवर्क के साथ क्षेत्र की व्यावसायिक गतिविधियों को भी विस्तार मिलने की उम्मीद है।