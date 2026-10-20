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Noida News: सेक्टर-39 की नई कार्यकारिणी सम्मानित

Tue, 20 Oct 2026 05:56 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 05:56 PM IST
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New Executive Committee of Sector-39 Honoured
नोएडा। सेक्टर-39 के ई-ब्लॉक पार्क क्लब की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में नवनिर्वाचित आरडब्ल्यूए
फोटो -
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नोएडा। सेक्टर-39 के ई-ब्लॉक पार्क क्लब में आयोजित समारोह में आरडब्ल्यूए की नवनिर्वाचित 14 सदस्यीय प्रबंध समिति को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में डीडीआरडब्ल्यूए अध्यक्ष एनपी सिंह और आसपास के सेक्टरों के पदाधिकारी भी शामिल हुए। समारोह में करीब 150 लोग मौजूद रहे। सम्मानित होने वालों में अध्यक्ष अशोक खन्ना, उपाध्यक्ष संजय गोयल, महासचिव राहुल जैन और कोषाध्यक्ष अनिल खन्ना सहित कार्यकारिणी व ब्लॉक प्रतिनिधि शामिल रहे। अध्यक्ष अशोक खन्ना ने सफाई, सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता देने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम के प्रायोजक एमपी सिंह रहे और संचालन पूर्व महासचिव टीएस अरोड़ा ने किया। ब्यूरो
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