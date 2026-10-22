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Noida News: न्यू एरा अकादमी ने 157 रन से जीता मुकाबला

Thu, 22 Oct 2026 06:46 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 06:46 PM IST
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New Era Academy won the match by 157 runs.
ग्रेटर नोएडा (संवाद)। थर्ड कैप्टन जसवंत सिंह रावत मेमोरियल ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट के लीग मुकाबले में न्यू एरा क्रिकेट अकादमी ने अजमल खान क्रिकेट क्लब को 157 रन से हराया। सीके प्ले स्टेशन में खेले गए मैच में श्रीजन रावत के शतक और नीलाक्ष वत्स के हरफनमौला प्रदर्शन ने जीत में अहम भूमिका निभाई। न्यू एरा ने पहले बल्लेबाजी करते हुए नौ विकेट पर 351 रन बनाए। श्रीजन ने 107 और नीलाक्ष ने 57 रन बनाए। जवाब में अजमल खान क्रिकेट क्लब की टीम 194 रन पर सिमट गई। नीलाक्ष ने तीन विकेट लिए और उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया।
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