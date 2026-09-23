Noida News: एनडीआरएफ ने छात्राओं को स्वच्छता के प्रति किया जागरूक
नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 09:32 PM IST
Updated Wed, 23 Sep 2026 09:32 PM IST
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नोएडा। नोएडा कन्या इंटर कॉलेज में आठवीं वाहिनी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की ओर से स्वच्छ भारत अभियान और व्यक्तिगत स्वच्छता को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें छात्राओं को आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ रखने और साफ-सफाई की आदतें अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। एनडीआरएफ के हेड कांस्टेबल मुनेंद्र सिंह और प्रियश कुमार ने छात्राओं को व्यक्तिगत स्वच्छता के महत्व और स्वच्छता से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी। टीम के आनंद मोहन, संदीप कुमार, अंकुश मलिक और अमित त्यागी ने कार्यक्रम में सहयोग किया। इस मौके पर विद्यालय के प्रधानाचार्य केपी सिंह समेत सभी अध्यापिकाएं मौजूद रहीं। ब्यूरो
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