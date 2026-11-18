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यमुना सिटी (संवाद)। प्रज्ञान पब्लिक स्कूल, जेवर में प्रकृति कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें कक्षा तीन से नौ और 11वीं के विद्यार्थियों ने भाग लिया। रिसोर्स पर्सन डॉ. मीतू ने आयुर्वेद के वात, पित्त और कफ त्रिदोष सिद्धांत की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति की प्रकृति अलग होती है। उन्होंने संतुलित भोजन, नियमित दिनचर्या, पर्याप्त नींद, योग और खेलकूद अपनाने तथा जंक फूड से बचने की सलाह दी। साथ ही दूसरों के स्वभाव का सम्मान करने पर जोर दिया। प्रबंधक डॉ. हरीश कुमार शर्मा और प्रधानाचार्या डॉ. दीप्ति शर्मा ने विद्यार्थियों को कार्यशाला की सीख दैनिक जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित किया।

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