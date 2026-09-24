Noida News: आयुर्वेद, शोध और नवाचार का मंच बनेगा राष्ट्रीय आयुष महोत्सव
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 07:59 PM IST
Updated Thu, 24 Sep 2026 07:59 PM IST
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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-62 स्थित इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो सेंटर में 25 से 27 सितंबर तक राष्ट्रीय आयुष महोत्सव-2026 आयोजित होगा। आयोजकों के अनुसार इसमें देशभर से पांच हजार से अधिक आयुर्वेद चिकित्सकों समेत करीब 25 हजार प्रतिभागियों के पहुंचने की उम्मीद है। महोत्सव में आयुर्वेद, शोध, नवाचार, उत्पाद प्रदर्शन, उद्योग संवाद और स्वास्थ्य-वेलनेस से जुड़े कार्यक्रम होंगे। आयोजन आयुष एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और आयुष मंत्रालय के सहयोग से होगा।
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