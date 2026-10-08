Noida News: नम्मा बेंगलुरु स्मैशर्स ने हूगली हिटर्स को 3-0 से हराया

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संवाद न्यूज एजेंसीनोएडा। सेक्टर-21ए स्थित नोएडा स्टेडियम के इंडोर स्टेडियम में आयोजित वॉलीबॉल चैंपियंस लीग में बुधवार को रोमांचक मुकाबले देखने को मिले, जहां अयोध्या गर्जन ने गरवी गुज्जूस को 2-1 से हराया और दूसरे मुकाबले में नम्मा बेंगलुरु स्मैशर्स ने हूगली हिटर्स को 3-0 से हराया।पहले मुकाबले में अयोध्या गर्जन ने पहला सेट 21-19 से अपने नाम किया। गरवी गुज्जूस ने दूसरा सेट 21-15 से सेट जीतकर मुकाबला 1-1 से बराबर कर दिया। हालांकि, अयोध्या गर्जन ने तीसरा सेट 21-16 से अपने नाम कर मुकाबला 2-1 से जीत लिया। गरवी गुज्जूस के राजनीश सिंह को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, जबकि अयोध्या गर्जन के प्रीत करण इम्पैक्ट प्लेयर बने।दूसरे मुकाबले में नम्मा बेंगलुरु स्मैशर्स ने हूगली हिटर्स को 3-0 से हराकर अपने कोच मंदीप सिंह को जन्मदिन तोहफा दिया। बेंगलुरु ने पहला सेट 21-13 से जीता और दूसरे सेट में भी अपनी लय बरकरार रखते हुए 21-16 से जीत दर्ज की। स्मैशर्स ने तीसरे सेट में भी अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा और 21-16 से सेट जीता। समीर चौधरी को मैच का इम्पैक्ट प्लेयर चुना गया, वहीं मन्नत चौधरी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गए।