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तिरथली गांव के कंपोजिट विद्यालय के मुख्य गेट पर फैली कीचड़ और गंदगी से विद्यार्थियों और शिक्षकों को परेशानी हो रही है। रास्ते पर पानी जमा होने और फिसलन के कारण छोटे बच्चों को स्कूल आने-जाने में दिक्कत होती है। छुट्टी के समय शिक्षकों को गेट पर खड़े होकर बच्चों को सावधानी से बाहर निकालना पड़ता है ताकि कोई फिसलकर गिर न जाए। गेट के सामने कूड़ा और गीली मिट्टी जमा होने से समस्या बनी हुई है।