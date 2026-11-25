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बिसाहडा रोड स्थित रामाज्ञा स्कूल में बुधवार को विद्यार्थियों की ओर से गोसेवा एवं सम्मान का आह्वान किया। गोसेवा एवं गोसम्मान अभियान के तहत रामाज्ञा स्कूल में सेवा भारती की ओर से हरीश भाटिया की टीम ने विद्यार्थियों को गोमाता के महत्व के बारे में जानकारी दी। कहा कि गोसेवा के कार्यों में सहभागिता निभाने के लिए सभी को प्रेरित होना चाहिए।