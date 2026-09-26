Noida News: वाहन चालकों को किया जागरूक
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 07:02 PM IST
Updated Sat, 26 Sep 2026 07:02 PM IST
विज्ञापन
यमुना सिटी (संवाद)। सेवा संकल्प अभियान के तहत शनिवार को जेवर टोल प्लाजा पर सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने, सीट बेल्ट लगाने और सुरक्षित वाहन चलाने की जानकारी दी गई। इस दौरान सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाने के साथ पर्चे भी बांटे गए। वाहनों के टायर प्रेशर की जांच की गई। वीएमएस बोर्ड से सड़क सुरक्षा संदेश प्रदर्शित किए गए। रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉक ड्रिल कर प्राथमिक उपचार और सीपीआर की जानकारी दी गई। वाहनों पर रिफ्लेक्टिव टेप लगाए गए।
विज्ञापन