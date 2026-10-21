Noida News: प्रवीण की जीत पर विधायक ने दी बधाई

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यमुना सिटी (संवाद)। जेवर विधानसभा क्षेत्र के गांव गोविंदगढ़ निवासी पैरा एथलीट प्रवीण कुमार ने जापान में आयोजित एशियन पैरा गेम्स 2026 की ऊंची कूद प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। उनकी उपलब्धि पर जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह ने उन्हें और उनके परिवार को बधाई दी है। विधायक धीरेंद्र सिंह ने कहा कि प्रवीण कुमार की सफलता क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणादायक है।