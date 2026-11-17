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यमुना सिटी। यमुना एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार वाहनों के बीच से सड़क पार करने वाले राहगीरों पर अंकुश लगाने के लिए डिवाइडर पर जाल लगाया गया है। एक्सप्रेसवे पर रोजाना कई लोग वाहनों की आवाजाही के बीच से सड़क पार करते थे। इससे न केवल राहगीरों की जान जोखिम में रहती थी, बल्कि वाहन चालकों को भी अचानक ब्रेक लगाने और रास्ता बदलने में परेशानी होती थी। इसे देखते हुए डिवाइडर पर जाल लगाकर लोगों की आवाजाही रोकने के इंतजाम किए गए हैं। ब्यूरो