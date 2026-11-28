Noida News: मेधावी विद्यार्थियों को किया सम्मानित
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 28 Nov 2026 06:44 PM IST
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नोएडा (संवाद)। एपीजे विद्यालय में शनिवार को वार्षिक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसमें शैक्षणिक और सह-शैक्षणिक गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा सत्र 2025-26 में कक्षा 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों को पुरस्कार दिए गए। विभिन्न विषयों में शत-प्रतिशत अंक हासिल करने वाले विद्यार्थियों के साथ संगीत, नृत्य, कला, रोबोटिक्स, वाद-विवाद, योग और खेलकूद में बेहतर प्रदर्शन करने वालों को भी सम्मानित किया गया। विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।
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नोएडा (संवाद)। एपीजे विद्यालय में शनिवार को वार्षिक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसमें शैक्षणिक और सह-शैक्षणिक गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा सत्र 2025-26 में कक्षा 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों को पुरस्कार दिए गए। विभिन्न विषयों में शत-प्रतिशत अंक हासिल करने वाले विद्यार्थियों के साथ संगीत, नृत्य, कला, रोबोटिक्स, वाद-विवाद, योग और खेलकूद में बेहतर प्रदर्शन करने वालों को भी सम्मानित किया गया। विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।