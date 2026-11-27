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नोएडा। सेक्टर-30 स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल में शुक्रवार को स्कॉलर बैज समारोह आयोजित किया गया। इसमें कक्षा 9 से 12वीं तक के 481 विद्यार्थियों को 85 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल करने पर बैज देकर सम्मानित किया गया। वहीं, 12वीं बोर्ड परीक्षा में 90 प्रतिशत से अधिक अंक पाने वाले 129 विद्यार्थियों को प्रोफिशिएंसी दी गई। मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी राम बदन सिंह ने विद्यार्थियों की प्रतिभा निखारने में शिक्षकों और अभिभावकों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। ब्यूरो