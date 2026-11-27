Noida News: जगदीश भाटी बने चेयरमैन
नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 10:24 PM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 10:24 PM IST
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ग्रेटर नोएडा। जनपद दीवानी एवं फौजदारी बार एसोसिएशन गौतमबुद्धनगर की एल्डर्स कमेटी की बैठक शुक्रवार को कमेटी के सदस्यों द्वारा बुलाई गई। इसमें जिला दीवानी एवं फौजदारी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज भाटी व सचिव शोभाराम चंदीला ने जगदीश भाटी निवासी तिलपता को एल्डर्स कमेटी का चेयरमैन मनोनीत करने का प्रस्ताव रखा। यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गया। चेयरमैन मनोनीत होने पर जगदीश भाटी ने सभी सदस्यों का आभार जताया। ब्यूरो
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