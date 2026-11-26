Noida News: डिजिटल युग में मानसिक स्वास्थ्य
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 26 Nov 2026 09:24 PM IST
Updated Thu, 26 Nov 2026 09:24 PM IST
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नोएडा। एमिटी विश्वविद्यालय में बृहस्पतिवार को डिजिटल युग में मानसिक स्वास्थ्य के भविष्य पर सम्मेलन आयोजित किया गया। केंद्रीय सूचना आयुक्त जया वर्मा सिन्हा ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य सहायता को लेकर समाज में व्याप्त भ्रांतियां दूर करना जरूरी है। वाइस चांसलर डॉ. बलविंदर शुक्ला ने बताया कि एआई, डिजिटल प्लेटफॉर्म और टेलीसाइकियाट्री से मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं में तेजी से बदलाव आ रहे हैं। एयर मार्शल कौशिक चैटर्जी ने तकनीक के साथ मानवीय संवेदनशीलता को जरूरी बताया। ब्यूरो
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