Noida News: किसानों की रिहाई के लिए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन

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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। पंजाब में किसान आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए संगठन के पदाधिकारियों और किसानों की रिहाई की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक ने सोमवार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। पदाधिकारी दोपहर में कलेक्ट्रेट पहुंचे और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी अनुराग सारस्वत को ज्ञापन दिया। जिलाध्यक्ष पंकज शर्मा के नेतृत्व में पहुंचे पदाधिकारियों ने कहा कि किसान अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे, इसके बावजूद उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। उन्होंने पुलिस की दमनकारी कार्रवाई पर रोक लगाने और गिरफ्तार किसानों को तत्काल रिहा करने की मांग की। साथ ही किसानों ने नुकसान के भरपाई की भी मांग की।