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नोेएडा। सेक्टर-105 में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं और बिगड़ती सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आरडब्ल्यूए ने सोमवार को अपर पुलिस आयुक्त संकल्प शर्मा को ज्ञापन सौंपा। आरडब्ल्यूए अध्यक्ष दिव्य कृष्णात्रेय के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि सेक्टर के बी-3, बी-4, बी-16, डी-186 और डी-25 मकान में चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता रश्मि सिंह ने सेक्टर की सड़कों पर बाहरी लोगों द्वारा तेज रफ्तार में वाहन चलाना सीखने, पार्कों में गंदगी फैलाने और सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने की समस्या उठाई। वहीं अपर पुलिस आयुक्त ने पेट्रोलिंग बढ़ाने और नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। ब्यूरो

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