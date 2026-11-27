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ग्रेटर नोएडा (संवाद)।

सेक्टर-3 के बी-ब्लॉक में मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों ने प्राधिकरण से मुलाकात कर मांगपत्र सौंपा। इसमें नई पेयजल पाइपलाइन बिछाने, नियमित सफाई, हरित क्षेत्र विकसित करने और बाउंड्रीवॉल बनाने की मांग की गई। आरडब्ल्यूए अध्यक्ष सत्यवीर नेता ने बताया कि पिछली बैठकों में उठाए गए कुछ मुद्दों पर काम शुरू हो चुका है। महासचिव सत्यवीर नागर ने कहा कि ब्लॉक का समग्र विकास करवाना आरडब्ल्यूए की प्राथमिकता है। बैठक में अर्जुन अवाना, विवेक चौहान, इंद्र भाटी, पवन शर्मा, समीर पांडे, राजीव शहरावत, विनोद कुमार और अभिषेक सिंह मौजूद रहे।

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