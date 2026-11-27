संवाद न्यूज एजेंसीदनकौर। गाजियाबाद के व्यापारी के बेटे का अपहरण कर चार करोड़ रुपये की फिरौती मांगने के मामले में फरार चल रहे आरोपी को दनकौर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने अपनी महिला मित्र के साथ मिलकर युवक को हनी ट्रैप में फंसाया था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल मोबाइल फोन भी बरामद किया है। शुक्रवार को उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया।गौरतलब है कि गाजियाबाद के नेहरू नगर निवासी व्यापारी मनीष गुप्ता के बेटे शशांक गुप्ता का पिछले वर्ष नौ सितंबर को नोएडा से अपहरण कर लिया गया था। बाद में उनकी कार यमुना एक्सप्रेसवे पर दनकौर क्षेत्र में लावारिस हालत में मिली थी। इस मामले में पीड़ित परिवार ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। आरोपियों ने फोन कर शशांक को छोड़ने के एवज में चार करोड़ रुपये की फिरौती मांगी थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कन्नौज जिले से शशांक को सकुशल बरामद कर कई आरोपियों को गिरफ्तार किया था। हालांकि, मामले में फर्रुखाबाद निवासी अंकित फरार चल रहा था। पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने अपनी महिला मित्र के साथ मिलकर शशांक को हनी ट्रैप में फंसाया और इसके बाद अपहरण की वारदात को अंजाम दिया था। कोतवाली प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि फरार आरोपी अंकित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। उसकी महिला मित्र अभी गिरफ्त से दूर है। पुलिस टीम उसकी गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है।