Noida News: डेल्टा-1 और 2 की समस्याओं पर बैठक

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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। सेक्टर डेल्टा-1 के सामुदायिक केंद्र में सोमवार को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के डीजीएम विजय रावल ने डेल्टा-1 और डेल्टा-2 की आरडब्ल्यूए के साथ बैठक की। आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों ने समस्याओं से अवगत कराते हुए ज्ञापन सौंपा। डीजीएम ने मेंटेनेंस कार्यों को जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए और नए कार्यों के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू करने का आश्वासन दिया।