Noida News: बस की टक्कर से व्यक्ति की मौत

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कोतवाली क्षेत्र में बस और बाइक की टक्कर में बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। वहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। कोतवाली प्रभारी श्याम बाबू शुक्ला ने बताया कि माला सिंह फार्म, हरियाणा, निवासी रविंद्र सिंह ने बताया कि बस ने उनके पिता कर्नल सिंह (55) को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

