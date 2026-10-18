Noida News: नोएडा की लवली यादव सेना में बनीं लेफ्टिनेंट

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लवली के पिता मुकेश कुमार ने बताया कि बेटी की सफलता से पूरा परिवार गौरवान्वित है। परिवार का भारतीय सेना से पुराना जुड़ाव रहा है। उनके बाबा भारतीय सेना की आर्मी मेडिकल कोर से सेवानिवृत्त हुए थे। लवली ने भी देशसेवा का रास्ता चुनकर परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाया है।लवली ने 12वीं तक की पढ़ाई सेक्टर-47 स्थित जागरण पब्लिक स्कूल से पूरी की। इसके बाद उन्होंने आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल, नई दिल्ली से चार साल की नर्सिंग की पढ़ाई की। मेहनत, अनुशासन और लगन के दम पर उन्होंने यह मुकाम हासिल किया। उनकी उपलब्धि पर सोसाइटी के निवासियों ने बधाई दी। परिवार ने कहा कि लवली की सफलता देशसेवा का सपना देखने वाली बेटियों के लिए प्रेरणादायक है।