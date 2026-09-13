Noida News: शतरंज के निष्पक्ष संचालन के गुर सीखे, 20 प्रतिभागियों ने दी ऑर्बिटर परीक्षा
नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 05:31 PM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 05:31 PM IST
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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। सेक्टर स्वर्णनगरी स्थित जेपी पब्लिक स्कूल में उत्तर प्रदेश चेस एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित तीन दिवसीय एफआईडीई ऑर्बिटर चेस सेमिनार का रविवार को समापन हुआ। सेमिनार में देश के विभिन्न हिस्सों से आए 20 प्रतिभागियों ने शतरंज के नवीनतम नियमों, प्रतियोगिता संचालन और ऑर्बिटर की जिम्मेदारियों का प्रशिक्षण लिया। अंतिम दिन प्रतिभागियों की लिखित और प्रायोगिक परीक्षा आयोजित की गई। अंतरराष्ट्रीय निर्णायक व एफआईडीई व्याख्याता रथिनम अनंतराम ने कहा कि शतरंज प्रतियोगिता को निष्पक्ष और व्यवस्थित ढंग से संचालित करने में ऑर्बिटर की भूमिका महत्वपूर्ण है। प्रधानाचार्य मीता भंडुला ने प्रतिभागियों को बधाई दी। एडिशनल वाइस प्रिंसिपल (स्पोर्ट्स) नीरज सिंह ने कहा कि खेल की सफलता खिलाड़ियों के प्रदर्शन के साथ निष्पक्ष संचालन पर भी निर्भर करती है।
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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। सेक्टर स्वर्णनगरी स्थित जेपी पब्लिक स्कूल में उत्तर प्रदेश चेस एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित तीन दिवसीय एफआईडीई ऑर्बिटर चेस सेमिनार का रविवार को समापन हुआ। सेमिनार में देश के विभिन्न हिस्सों से आए 20 प्रतिभागियों ने शतरंज के नवीनतम नियमों, प्रतियोगिता संचालन और ऑर्बिटर की जिम्मेदारियों का प्रशिक्षण लिया। अंतिम दिन प्रतिभागियों की लिखित और प्रायोगिक परीक्षा आयोजित की गई। अंतरराष्ट्रीय निर्णायक व एफआईडीई व्याख्याता रथिनम अनंतराम ने कहा कि शतरंज प्रतियोगिता को निष्पक्ष और व्यवस्थित ढंग से संचालित करने में ऑर्बिटर की भूमिका महत्वपूर्ण है। प्रधानाचार्य मीता भंडुला ने प्रतिभागियों को बधाई दी। एडिशनल वाइस प्रिंसिपल (स्पोर्ट्स) नीरज सिंह ने कहा कि खेल की सफलता खिलाड़ियों के प्रदर्शन के साथ निष्पक्ष संचालन पर भी निर्भर करती है।