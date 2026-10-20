Noida News: सरदार पटेल जयंती के प्रचार के लिए रथ यात्रा का शुभारंभ
नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 06:06 PM IST
Updated Tue, 20 Oct 2026 06:06 PM IST
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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। सरदार पटेल जयंती के कार्यक्रम के प्रचार के लिए मंगलवार को अखिल भारतीय महासभा के पदाधिकारियों ने प्रचार रथ का शुभारंभ किया। गांव-गांव जाकर लोगों को कार्यक्रम की जानकारी देते हुए अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का आह्वान किया जाएगा। अखिल भारतीय गुर्जर महासभा उत्तर प्रदेश के प्रदेश संगठन महामंत्री अमरजीत चौधरी ने बताया कि विशेष प्रचार रथ यात्रा का शुभारंभ प्रदेश अध्यक्ष चन्द्रवीर सिंह नागर, राष्ट्रीय सलाहकार रामप्रकाश मावी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजकुमार नागर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डीएन सिंह, राष्ट्रीय मंत्री संजय भैया, अंतरराष्ट्रीय गायक कलाकार ब्रह्मपाल नागर, दिल्ली कार्यकारी अध्यक्ष विवेक बैंसला व प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र कसाना आदि की मौजूदगी में किया गया।
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