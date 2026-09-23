Noida News: हास्य प्रतियोगिता में खूब लगे ठहाके
नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 08:24 PM IST
Updated Wed, 23 Sep 2026 08:24 PM IST
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बिलासपुर (संवाद)। कस्बे में विकास खेड़ी भनौता के स्थापना दिवस के अवसर पर हास्य प्रतियोगिता हुई। कार्यक्रम गौरव भाटी के नेतृत्व में हुआ। अध्यक्षता सुल्तान नागर ने की जबकि संचालन सुधीर नागर उर्फ कुक्की गुर्जर ने किया। प्रतियोगिता में बुलंदखेड़ा निवासी अजय फौजी ने मंच पर एक के बाद एक 14 अलग-अलग तरह की हंसी की प्रस्तुति देकर दर्शकों को खूब हंसाया। उनकी प्रस्तुति पर दर्शकों ने जमकर तालियां बजाकर उत्साह बढ़ाया। शानदार प्रस्तुति के आधार पर अजय फौजी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं, पतलाखेड़ा निवासी कुक्की गुर्जर ने करीब 14 मिनट तक लगातार हंसकर दर्शकों का मनोरंजन किया। उन्हें प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान मिला। कार्यक्रम में कुमारपाल गिरधरपुर, शाकिर खान, अमित बुलंदखेड़ा, अमित मावी, मोंटा, अफसान सफी, आमिर खान, ऋषभ भाटी समेत सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे।
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