Noida News: बस में बड़ी मात्रा में मिला व्यावसायिक सामान

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यमुना सिटी (संवाद)। जली हुई बस से शुक्रवार को अधजला सामान निकाला गया। बस में करीब 35 यात्री सवार थे। उसके अनुपात में सामान की मात्रा कहीं ज्यादा थी। बस से कपड़ों के थान, स्पीकर, बिजली के तार, कॉस्मेटिक और स्टेशनरी का सामान बड़ी मात्रा में मिला। इसके अलावा घरेलू उपयोग का सामान भी काफी संख्या में मिला। इनमें कुछ सामान जेवर थाने ले जाया गया, जबकि काफी सामान अभी भी बस और घटनास्थल के आसपास पड़ा हुआ है।