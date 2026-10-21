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Noida News: कुन बोकाटोर चैंपियनशिप एक नवंबर को

Wed, 21 Oct 2026 07:49 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 07:49 PM IST
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Kun Bokator Championship on November 1st
नोएडा (संवाद)। सेक्टर-50 स्थित रामाज्ञा स्कूल में एक नवंबर को तीसरी उत्तर प्रदेश स्टेट कुन बोकाटोर चैंपियनशिप-2026 आयोजित होगी। प्रतियोगिता कुन बोकाटोर एसोसिएशन गौतमबुद्ध नगर की ओर से, कुन बोकाटोर एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में होगी। ईरान कुन बोकाटोर फेडरेशन के अध्यक्ष सैयद रजा मौसवी ने आयोजन के लिए शुभकामना संदेश भेजा है। वह इंटरनेशनल कुन बोकाटोर फेडरेशन के उपाध्यक्ष और मिडिल ईस्ट कुन बोकाटोर फेडरेशन के अध्यक्ष भी हैं। एसोसिएशन के संस्थापक और महासचिव जफर खान ने बताया कि प्रतियोगिता से खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा।
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