Noida News: किसान एकता महासंघ ने छात्राओं को किया सम्मानित

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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। किसान एकता महासंघ ने छात्राओं की उपलब्धि पर उन्हें सम्मानित किया। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश कसाना के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिलाध्यक्ष अरविंद्र सैकेटरी ने बताया कि अल्फा-1 ग्रेटर नोएडा की राधिका रामानुजन कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रेसिडेंट और दिव्या अमेटी यूनिवर्सिटी में सचिव पद पर निर्वाचित हुई हैं। संगठन के पदाधिकारियों ने दोनों छात्राओं का स्वागत करते हुए उनकी उपलब्धि पर खुशी जताई। इस दौरान पप्पू प्रधान, बलजीत हवलदार, अमित नागर, रविंद्र नागर, सावित्री देवी, मांगे प्रधान, गजराज कसाना, संजय कसाना, आनंद मावी, अनिल नागर, मोनू नागर, राजपाल शास्त्री, सरनाम चंदीला, अजय नागर और सोनू कसाना समेत अन्य लोग मौजूद रहे।



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