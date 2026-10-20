Noida News: किल्लफिस्ट वॉरियर्स ने जीता मुकाबला

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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-80 स्थित स्टार क्रिकेट मैदान पर स्टार क्रिकेट रविवार सीजन-5 का लीग मैच खेला गया। मंगलवार को हुए मुकाबले में किल्लफिस्ट वॉरियर्स ने चार विकेट से जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करते हुए विक्ट्री वॉरियर्स ने 20 ओवर में सात विकेट खोकर 230 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी किल्लफिस्ट वॉरियर्स ने 18.3 ओवर में छह विकेट खोकर जीत हासिल कर ली। नाबाद 139 रन बनाने वाले बादल भाटी मैन ऑफ द मैच बने, जबकि गौरव शर्मा बेस्ट बॉलर चुने गए।