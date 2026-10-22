Noida News: जिंदल पैंथर ने अरावली को हराया

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नोएडा (संवाद)। जिंदल पोलो एस्टेट में आयोजित जिंदल पैंथर शील्ड पोलो टूर्नामेंट में बृहस्पतिवार को जिंदल पैंथर ने अरावली को 8-6.5 गोल से हराकर जीत दर्ज की। मुकाबले में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। जिंदल पैंथर की ओर से सिमरन शेरगिल ने अहम गोल किए, जबकि टीम के संरक्षक नवीन जिंदल ने भी गोल कर जीत में योगदान दिया। गौरव सहगल और सिद्धांत शर्मा ने भी शानदार प्रदर्शन किया। अरावली की ओर से अंगद कलां, जेएम जूरी, नवीन सिंह और देवेंद्र सिंह ने चुनौती पेश की। जिंदल पैंथर का अगला लीग मुकाबला शुक्रवार को वल्कन पोलो से होगा। फाइनल शनिवार को खेला जाएगा।