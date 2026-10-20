Noida News: जुनेदपुर में जय सिद्ध बाबा अखाड़ा शुरू

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दनकौर (संवाद)। जुनेदपुर गांव में मंगलवार को कुश्ती की परंपरा को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से जय सिद्ध बाबा अखाड़े का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर विधि-विधान से हवन हुआ, जिसमें ग्रामीणों ने आहुति देकर सुख-समृद्धि की कामना की। इसके बाद प्रसाद वितरित किया गया। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में कुश्ती की पुरानी परंपरा रही है। अखाड़े से युवाओं को अभ्यास करने और अपनी प्रतिभा निखारने का अवसर मिलेगा। इस दौरान कुलदीप एडवोकेट, वीरेंद्र एडवोकेट और मास्टर दिनेश नागर समेत ग्रामीण मौजूद रहे।