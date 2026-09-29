Noida News: एशियन गेम्स में जय कुमार ने जीते दो पदक

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संवाद न्यूज एजेंसीग्रेटर नोएडा। गौतमबुद्ध नगर के एथलीट जय कुमार नागर ने जापान में आयोजित एशियन गेम्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए 400 मीटर रिले में कांस्य पदक जीता। इससे पहले 24 सितंबर को आयोजित मिश्रित रिले दौड़ में उन्होंने रजत पदक हासिल किया था। जापान के आइची और नागोया शहरों में 19 सितंबर से चार अक्तूबर तक एशियन गेम्स आयोजित किए जा रहे हैं।दादरी क्षेत्र के दुजाना गांव निवासी जय कुमार नागर सेक्टर ओमीक्रॉन-3 स्थित द एथलेटिक्स फ्यूचर अकादमी में प्रशिक्षण लेते हैं। उनकी सफलता से परिवार, कोच, अकादमी और जिले के खेल प्रेमियों में खुशी है।जय का भारतीय टीम में चयन 10 सितंबर को नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित इंडियन एथलेटिक्स फाइनल सीरीज में बेहतर प्रदर्शन के आधार पर हुआ। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की प्रतियोगिता में उन्होंने पुरुष वर्ग में दूसरा स्थान हासिल किया था।कोच सोनू भाटी ने बताया कि जय ने कड़ी मेहनत, अनुशासन और नियमित अभ्यास से यह मुकाम हासिल किया है। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दो पदक जीतकर जय ने देश और जिले का नाम रोशन किया है।