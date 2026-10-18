Noida News: लोटस विला सोसाइटी में जागरण का आयोजन
नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 06:28 PM IST
Updated Sun, 18 Oct 2026 06:28 PM IST
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फोटो
ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित लोटस विला सोसाइटी में माता रानी के जागरण का आयोजन किया गया। सोसाइटी के निवासियों ने भजन-कीर्तन, मनमोहक झांकियों और माता रानी के जयकारों से पूरा परिसर भक्तिमय हो गया। आरडब्ल्यूए सचिव दुर्गा प्रसाद आरडब्ल्यूए अध्यक्ष दिग्विजय शुक्ला, सचिव दुर्गा प्रसाद यादव, उपाध्यक्ष शशि प्रभा, संजय सिंह, कोषाध्यक्ष नयन कुमार जायसवाल तथा संयुक्त सचिव चंद्रा सिंह, विजय मिश्रा, अमित गोयल, अमन, रजनी शिशोदिया, अर्चना कश्यप, भावना आदि मौजूद रहे। ब्यूरो
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ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित लोटस विला सोसाइटी में माता रानी के जागरण का आयोजन किया गया। सोसाइटी के निवासियों ने भजन-कीर्तन, मनमोहक झांकियों और माता रानी के जयकारों से पूरा परिसर भक्तिमय हो गया। आरडब्ल्यूए सचिव दुर्गा प्रसाद आरडब्ल्यूए अध्यक्ष दिग्विजय शुक्ला, सचिव दुर्गा प्रसाद यादव, उपाध्यक्ष शशि प्रभा, संजय सिंह, कोषाध्यक्ष नयन कुमार जायसवाल तथा संयुक्त सचिव चंद्रा सिंह, विजय मिश्रा, अमित गोयल, अमन, रजनी शिशोदिया, अर्चना कश्यप, भावना आदि मौजूद रहे। ब्यूरो