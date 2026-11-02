फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Issue of poor-quality road construction raised; repairs begin

Noida News: घटिया सड़क निर्माण का मुद्दा उठाया, शुरू हुई मरम्मत

Mon, 02 Nov 2026 07:56 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 07:56 PM IST
विज्ञापन
Issue of poor-quality road construction raised; repairs begin
नोएडा। सेक्टर-135 में ग्रैंड स्ट्रीट मॉल के सामने सड़क निर्माण में घटिया गुणवत्ता का मामला सामने आने पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, यूथ विंग, उत्तर प्रदेश एवं नोएडा के पूर्व प्रत्याशी पंकज अवाना ने मुद्दा उठाया। मौके पर पहुंचकर उन्होंने सड़क की परत उखड़ती हुई दिखाई। मुद्दा प्रमुखता से उठाए जाने के तुरंत बाद नोएडा प्राधिकरण ने संज्ञान लेते हुए अगले दिन ही सड़क मरम्मत कार्य शुरू करा दिया। पंकज अवाना ने कहा कि नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों को समझना होगा कि यह जनता के टैक्स का पैसा है। जनता के पैसे से होने वाले कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने कहा कि सड़क का निर्माण निर्धारित मानकों के अनुसार होना चाहिए और जिम्मेदारों की जवाबदेही तय की जाए। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed