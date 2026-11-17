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यमुना सिटी (संवाद)। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति परखने के लिए स्टेट रिव्यू मिशन (एसआरएम) की टीम ने निरीक्षण किया। टीम ने 14 नवंबर से जेवर ब्लॉक में निरीक्षण अभियान चलाया। इस दौरान ब्लॉक की 26 स्वास्थ्य इकाइयों का जायजा लिया गया। टीम ने स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध सुविधाओं और मरीजों को मिल रही सेवाओं की जांच की। साथ ही सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति भी परखी। जेवर ब्लॉक के चिकित्सक अधीक्षक डॉ. सर्फे जेया ने बताया कि एसआरएम की टीम 14 नवंबर से निरीक्षण कर रही थी। टीम ने ब्लॉक की सभी 26 स्वास्थ्य इकाइयों का निरीक्षण किया।