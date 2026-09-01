Noida News: जन्माष्टमी के उल्लास पर महंगाई का ग्रहण

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संवाद न्यूज एजेंसीनोएडाग्रेटर नोएडा (संवाद)। रोजमर्रा की जरूरतों के साथ अब व्रत में इस्तेमाल होने वाली सामग्री और फलों के दाम भी बढ़ गए हैं। जन्माष्टमी से पहले बाजार में व्रत की सामग्री की मांग बढ़ने के साथ कीमतों में करीब 20 प्रतिशत तक का इजाफा देखने को मिल रहा है। इससे व्रत रखने वालों के घरेलू बजट पर भी असर पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि इस बार के उत्सव पर महंगाई का ग्रहण लग गया है। पहले जहां सीमित बजट में व्रत की पूरी सामग्री आसानी से आ जाती थी, वहीं अब सामान खरीदने से पहले कीमतों का हिसाब लगाना पड़ रहा है।जानकारी के मुताबिक, व्रत में इस्तेमाल होने वाले फल, कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, साबूदाना, मखाना, सूखे मेवे और अन्य सामग्री के दाम पहले की तुलना में बढ़ गए हैं। खासकर फलों की कीमतों में बढ़ोतरी से परेशानी ज्यादा है। इसके साथ ही जन्माष्टमी में पोशाकें की कीमत में भी 100 रुपये से ज्यादा का उछाल आया है।सेक्टर-12 मार्केट में कान्हा की ड्रेस लेने पहुंची रूपा ने बताया कि महंगाई का असर उनकी खरीदारी पर पड़ रहा है। पहले व्रत के लिए पसंद के फल और सामग्री अधिक मात्रा में खरीदी जाती थी, लेकिन अब जरूरत के हिसाब से ही सामान लिया जा रहा है। सेक्टर-76 के पास मूर्तियों की दुकान लगाने वाले विकास ने बताया कि इस बार मूर्ति 300 से लेकर 1500 तक बेची जा रही है।सेक्टर-110 स्थित तिवारी पूजा भंडार के दुकानदार ने बताया कि जन्माष्टमी को लेकर बाजार में खरीदारी बढ़ने के साथ आने वाले दिनों में कीमतों में और बदलाव होने की संभावना हो सकती है। हालांकि बढ़ती महंगाई के बीच लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं।जन्माष्टमी के लिए बच्चों की पोशाक और घर की सजावट का सामान लेने आई हूं। इस बार सामान तो मिल रहा है, लेकिन फलों के दाम काफी बढ़े हुए हैं। -प्रीति सिंहहर साल जन्माष्टमी पर घर में पूजा के लिए फल खरीदते हैं। इस बार दाम देखकर लग रहा है कि पहले के मुकाबले काफी ज्यादा खर्च होगा। -पिंकी कुमारीकान्हा की कढ़ी हुई पोशाक काफी पसंद आ रही है। घर के आसपास रहने वाले लोग भी उसी तरह की पोशाक खरीद रहे हैं। रोहित गुप्ताजन्माष्टमी के लिए कृष्ण की पोशाक और पूजा का सामान लेने आई हूं। बाजार में काफी रौनक है और दुकानों पर अच्छी भीड़ भी दिखाई दे रही है। -पूनम शर्मारेट में बढ़ोतरीसामग्री पहले अबमखाना 800 960 रु/किलोसाबूदाना 100 150 रु/किलोकुट्टू का आटा 100 160 रु/किलोसिंघाड़े का आटा 120 145 रु/किलोकेला 60 80 रु/दर्जनसेब 160 250 रु/किलोअनार 180 260 रु/किलो